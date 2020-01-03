После убийства Сулеймани НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке

По словам представителя НАТО Дилана Уайта, миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.

Североатлантический альянс (НАТО) объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinite.

"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - заявил Уайт.

Также СМИ сообщают, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном.