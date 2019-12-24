 

Какое оружие получит Украина в 2020 году рассказал экс-глава посольства США

Политика Сегодня, 11:5347
Какое оружие получит Украина в 2020 году рассказал экс-глава посольства США
По словам Тейлора, в этом году Украина получит от Соединенных Штатов системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты.
Бывший временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор рассказал, какое оружие Вашингтон предоставит Украине в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского дипломата "ТСН".
"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование", - рассказал он.
Дипломат отметил, что речь идет именно о том вооружении, которое Украина получит в 2020 году.
"Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - добавил дипломат.
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Теги: news, новости, Украина, США, Тейлор, Помощь, 7dniv, 7dnivinfo  
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