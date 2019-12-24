Какое оружие получит Украина в 2020 году рассказал экс-глава посольства США

По словам Тейлора, в этом году Украина получит от Соединенных Штатов системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты.

Бывший временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор рассказал, какое оружие Вашингтон предоставит Украине в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского дипломата "ТСН".

"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование", - рассказал он.

Дипломат отметил, что речь идет именно о том вооружении, которое Украина получит в 2020 году.