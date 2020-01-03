Кибератаку на один из правительственных сайтов США совершил Иран

Атака произошла после смерти иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке. По информации BNO News, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском - от якобы "Исламской Республики Иран".

Иранские хакеры осуществили кибератаку на один из правительственных сайтов США и ввзломали общественную федеральную базу данных правительственных документов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BNO News.

"Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - указано в "послании" хакеров.

Ранее издание Axios со ссылкой на близкий к администрации президента США источник сообщало об обеспокоенности США возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства Касема Сулеймани.