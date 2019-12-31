Штормовое предупреждение объявили в Украине

Отмечается, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В западных областях Украины 5 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В общем сегодня днем температура составит от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем. На юге страны днем ожидается дождь.