Антитеррористическая прокуратура будет расследовать атаку в пригороде Парижа

Отмечается, что основанием для передачи дела в антитеррористическую прокуратуру стала радикализация нападающего, а также тот факт, что нападение носило целенаправленный характер.

Обстоятельства совершенного ножевого нападения близ Парижа будут расследовать следователи антитеррористической прокуратуры Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.