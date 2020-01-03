Антитеррористическая прокуратура будет расследовать атаку в пригороде Парижа

Отмечается, что основанием для передачи дела в антитеррористическую прокуратуру стала радикализация нападающего, а также тот факт, что нападение носило целенаправленный характер.
Обстоятельства совершенного ножевого нападения близ Парижа будут расследовать следователи антитеррористической прокуратуры Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Прокурор префектуры Кретей сообщила, что во время совершения нападения злоумышленник кричал "Аллаху Акбар!", а еще он не зацепил прохожего, который помолился на арабском языке, чем продемонстрировал принадлежность к исламу.