Ответить США на введение пошлин готова Франция

По его словам, Франция хочет избежать торговой войны с США. При этом Ле Мэр считает, что французским властям важно обложить налогом американские цифровые компании, которые физически не присутствуют на территории Франции и не платят налоги, несмотря на значительный доход.

Франция готова на ответные меры в случае введения пошлин со стороны США на французские товары. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Le Journal du Dimanche.