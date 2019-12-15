Ответить США на введение пошлин готова Франция

По его словам, Франция хочет избежать торговой войны с США. При этом Ле Мэр считает, что французским властям важно обложить налогом американские цифровые компании, которые физически не присутствуют на территории Франции и не платят налоги, несмотря на значительный доход.
Франция готова на ответные меры в случае введения пошлин со стороны США на французские товары. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Le Journal du Dimanche.
"Мы хотим избежать торговой войны, но вместе с нашими европейскими партнерами мы будем готовы ответить, если окажемся под ударом санкций, которые мы считаем недружественными и незаконными. Американская администрация утверждает, что наш налог является дискриминационным. Я официально это оспариваю и только что направил соответствующее письмо представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру", - сообщил Ле Мэр.