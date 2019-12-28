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Политика Сегодня, 12:5145
С политической партией в Украине в 2017 году работала Cambridge Analytica
Отмечается, что появилась новая утечка данных, которая свидетельствует о том, что скандал с данными Facebook был частью гораздо более масштабной глобальной операции, в рамках которой компания работала с правительствами, спецслужбами, коммерческими компаниями и политическими партиями, чтобы манипулировать людьми и влиять на них.
Британская компания Cambridge Analytica, которая запомнилась скандалом с утечкой данных в Facebook, в 2017 году работала с политической партией в Украине. Об этом пишет The Guardian.
The Guardian не уточняет, с какой именно партией работала британская компания, однако известно, что работа продолжалась даже во время следствия в рамках запроса спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Газета пишет, что в течение следующих месяцев состоится очередная утечка десятков тысяч документов, касающихся деятельности Cambridge Analytica. Известно, что компания имела глобальную инфраструктуру, работая через сеть в 68 странах.
Публикация документов началась в Новый год на анонимном аккаунте в Твиттере @HindsightFiles. Было установлено, что документы поступили от Бриттани Кайзер, бывшего сотрудника Cambridge Analytica.
"Совершенно очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений... Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя - это собрать как можно больше информации", - сказала она.
Проблемы, по ее словам, скорее всего, будут не улучшаться, а ухудшаться, особенно на фоне с приближающимися решающими президентскими выборами 2020 года в Америке.
Кайзер сказала, что утечка данных в Cambridge Analytica показывает, что глобальные манипуляции вышли из-под контроля.
"Документы показывают гораздо более четкое представление о том, что на самом деле произошло на президентских выборах в США 2016 года, что имеет огромное влияние на то, что произойдет в 2020 году", - отметила она.
Кайзер добавила, что свидетельства действительно весьма тревожных экспериментов с американскими избирателями, манипулирующих ими с помощью сообщений, основанных на страхе, предназначенных для наиболее уязвимых групп.
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Теги: news, новости, Украина, Утечка, данных, 7dniv, 7dnivinfo  
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