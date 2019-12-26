Из-за возможной причастности полиции к убийству человека протестуют в Каховке

По данным местной полиции, утром 1 января в Каховке мужчина, который отдыхал в компании правоохранителя, сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице.

В Каховке 4 января началась массовая акция протеста из-за убийства 26-летнего мужчины во время стрельбы, к которой может быть причастна местная полиция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что злоумышленник был арестован на 60 суток, а также ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.