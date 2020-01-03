Из-за убийства Сулеймани НАТО соберется на внеочередное собрание

Как сообщается, Стотенберг объявил экстренное заседание Совета НАТО по поводу ситуации в Ираке, которая возникла после убийства Сулеймани.

В частности речь идет о прекращении тренировочных миссий стран НАТО, а также о решении Багдада о выводе американских войск.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу корреспондента ZDF Штефана Лейферта в Twitter.

Отмечается, что заседание Совета НАТО состоится в понедельник, 6 января, около 15:00.