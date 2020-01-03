 

Из-за убийства Сулеймани НАТО соберется на внеочередное собрание

Политика Сегодня, 20:1641
Из-за убийства Сулеймани НАТО соберется на внеочередное собрание
Как сообщается, Стотенберг объявил экстренное заседание Совета НАТО по поводу ситуации в Ираке, которая возникла после убийства Сулеймани.
В частности речь идет о прекращении тренировочных миссий стран НАТО, а также о решении Багдада о выводе американских войск.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу корреспондента ZDF Штефана Лейферта в Twitter.
Отмечается, что заседание Совета НАТО состоится в понедельник, 6 января, около 15:00.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Убийство, Сулеймани, США, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Вопреки данным разведки убить Сулеймани приказал Трамп
Вопреки данным разведки убить Сулеймани приказал Трамп
Сегодня, 12:30
После убийства Сулеймани НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке
После убийства Сулеймани НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке
Вчера, 20:42
Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на базу США в Ираке
Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на базу США в Ираке
Вчера, 11:17
Преемника Сулеймани назначил Иран
Преемника Сулеймани назначил Иран
3-янв-2020, 16:49
Финансирование программ в Украине и Грузии увеличит Пентагон
Финансирование программ в Украине и Грузии увеличит Пентагон
28-ноя-2019, 21:31

Последние новости

21:03
Политика
Расследование убийства в Каховке начало ГБР
21:01
Политика
За вывод войск США проголосовал парламент Ирака
20:59
События
Около 450 нелегальных АЗС закрыли в Украине
20:57
События
США и Иран к диалогу призвал Папа Римский
20:16
Политика
Из-за убийства Сулеймани НАТО соберется на внеочередное собрание
17:19
Политика
В Ставропольский край этапировали Дудку и Бессарабова
17:15
События
Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 24
16:57
События
По делу об убийстве в Каховке проведут повторную судмедэкспертизу
16:28
События
Руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке
16:01
Политика
Из-за возможной причастности полиции к убийству человека протестуют в Каховке
15:51
Политика
Торгово-экономическое сотрудничество обсудит Зеленский в Омане
12:52
События
Количество приходов которые присоединились к ПЦУ назвал Епифаний
12:51
Политика
С политической партией в Украине в 2017 году работала Cambridge Analytica
12:48
События
В результате лобового столкновения двух авто на трассе Киев-Чоп погиб ребенок
12:41
Политика
Ответить США на введение пошлин готова Франция
12:40
События
В Волынской области в ДТП погибли два человека
12:36
Политика
Антитеррористическая прокуратура будет расследовать атаку в пригороде Парижа
12:30
Политика
Вопреки данным разведки убить Сулеймани приказал Трамп
12:12
Политика
Штормовое предупреждение объявили в Украине
12:10
Политика
Кибератаку на один из правительственных сайтов США совершил Иран

Новости ТОП-7

Вопреки данным разведки убить Сулеймани приказал Трамп257
Гороскоп на сегодня (04.01.20)215
Из-за срабатывания защиты отключен энергоблок Южно-Украинской АЭС169
Повышение пенсионного возраста считают неизбежным в " Слуге народа"162
Самый высокий налог для туристов в Европе начал действовать в Амстердаме160
Провели следственный эксперимент по делу Шеремета с Кузьменко, а Антоненко отказался145
Регистрация на пробное ВНО началась в Украине128

Досуг

Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19167
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17151
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18206
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51236
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261632
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11379

События

Около 450 нелегальных АЗС закрыли в Украине
Около 450 нелегальных АЗС закрыли в Украине
Всего было проверено 787 АЗС, 111 из которых уже демонтированы
Сегодня, 20:5932
США и Иран к диалогу призвал Папа Римский
США и Иран к диалогу призвал Папа Римский
Папа Франциск призывает стороны быть сдержанными
Сегодня, 20:5733
Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 24
Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 24
Разрушено более 1,2 тыс. домов
Сегодня, 17:1549
По делу об убийстве в Каховке проведут повторную судмедэкспертизу
По делу об убийстве в Каховке проведут повторную судмедэкспертизу
К повторной судмедэкспертизе допустят представителя потерпевших
Сегодня, 16:5749
Руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке
Руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке
Руководитель херсонской полиции заверил, что причастность милиционера
Сегодня, 16:2849
Количество приходов которые присоединились к ПЦУ назвал Епифаний
Количество приходов которые присоединились к ПЦУ назвал Епифаний
Число приходов достигает около шести сотен
Сегодня, 12:5262
7 Днів