Расследование убийства в Каховке начало ГБР

Сообщается, что расследование начато по факту возможного превышения стражем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование в отношении сотрудника одного из отделов Национальной полиции Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего местного жителя в Каховке. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Инцидент произошел около 6:00 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник полиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице. По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве", - сообщили в ГБР.