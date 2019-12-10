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Политика Сегодня, 11:090
Около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России заявил МИД
МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.
Около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники за российскими решетками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, которая обнародовала видео с уже освобожденными украинцами.
"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - сказано в сообщении.
 
 
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