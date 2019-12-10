Около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России заявил МИД

МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

Около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники за российскими решетками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, которая обнародовала видео с уже освобожденными украинцами.