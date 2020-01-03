Конфликт на Донбассе в ходе встречи обсудят Меркель и Путин

Так, Меркель по приглашению Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин 11 января проведут встречу, в ходе которой обсудят урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

"Будет также рассмотрена проблематика урегулирования конфликта (на Донбассе, - ред.) в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", - сказано в сообщении.