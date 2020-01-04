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Политика Сегодня, 14:1145
Возобновил работу энергоблок Южно-Украинской АЭС
При этом первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.
Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в понедельник, 6 января, вновь был подключен к сети после того, как он был отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"6 января 2020 года в 3:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме", - указано в сообщении.
Подчеркивается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - информирует НАЭК.
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Теги: news, новости, Украина, Энергоблок, АЭС, 7dniv, 7dnivinfo  
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