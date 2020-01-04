Возобновил работу энергоблок Южно-Украинской АЭС

При этом первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в понедельник, 6 января, вновь был подключен к сети после того, как он был отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"6 января 2020 года в 3:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.