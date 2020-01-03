Отказаться от доллара во внутренних расчетах за газ намерена Беларусь

После достижения договоренностей с правительством РФ об исключении расчетов в инвалюте за газ между компаниями-резидентами Беларуси, предусматривается внесение изменений в указы президента Беларуси, исключающие возможность расчетов в инвалюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.

Правительство и Нацбанк Беларуси инициируют внесение изменений в межправительственное соглашение с РФ с целью отказа от использования доллара во внутренних расчетах за газ между резидентами. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад", ссылаясь на совместное постановление правительства и Нацбанка Беларуси №1/1 от 3 января 2020 года "О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года".