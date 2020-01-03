Угрозы Трампа о санкциях против Ирака МИД Германии раскритиковал

По его словам, в понедельник, 6 января, Германия, Великобритания и Франция обсудят ядерное соглашение с Ираком.

Угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента страны вывести американские войска с территории республики "не очень полезно". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя обещание президента США Дональд Трампа подвергнуть Багдад санкциям, передает Reuters.

"Я не думаю, что стоит разговаривать с Ираком угрозами, а не аргументами", - сказал Маас.