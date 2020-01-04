Антикризисную помощь для семей вводит Кабмин

Отмечается, что для помощи таким семьям правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе.

Кабинет министров Украины вводит своевременную профессиональную помощь для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная на быстрый выход из кризисной ситуации... Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни ", - прокомментировал премьер.

Подчеркивается, что правительство меняет подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предотвращение попадания украинцев в такие ситуации. В частности, речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрении принципа "деньги ходят за человеком", а также о новом механизме социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции к программе по всем выплатам.











