Предоставление базы для авиаудара США по Ираку опроверг Кувейт

Военные Кувейта призвали не публиковать и не распространять ложную информацию.

Кувейт опроверг появившуюся в СМИ информацию о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого ликвидирован Касем Сулеймани. Об этом в Twitter сообщило командование вооруженными силами Кувейта.

"Кувейтские базы не использовались в этих операциях", - сообщили в командовании ВС.