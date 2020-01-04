Предоставление базы для авиаудара США по Ираку опроверг Кувейт

Военные Кувейта призвали не публиковать и не распространять ложную информацию.
Кувейт опроверг появившуюся в СМИ информацию о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого ликвидирован Касем Сулеймани. Об этом в Twitter сообщило командование вооруженными силами Кувейта.
"Кувейтские базы не использовались в этих операциях", - сообщили в командовании ВС.
Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. Эта операция была проведена по приказу президента Дональда Трампа. В Минобороны США заявили, что Сулеймани причастен к организации атак на базы международной коалиции в Ираке.