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Политика Сегодня, 22:0639
Ядерное оружие Иран не должен получить - генсек НАТО
По его словам, НАТО на протяжении нескольких лет выражало озабоченность действиями Ирана, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.
Страны Североатлантического Альянса (НАТО) выступили против того, чтобы Иран получил ядерного оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Альянса, передает РБК-Украина.
"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы", - заявил Столтенберг.
Напомним, 5 января Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке. В частности, Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать.
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Теги: news, новости, Украина, Ядерное, оружие, 7dniv, 7dnivinfo, НАТО, Иран  
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