О состоянии освобожденных из плена после пыток рассказали в Минветеранов

Сообщается, что в первую очередь освобожденные из плена нуждаются в стоматологическом вмешательстве.

Освобожденные украинцы, которые были освобождены в результате обмена между Украиной и так называемыми "ЛДНР", имеют кардиологические проблемы и челюстно-лицевые повреждения, полученные в результате пыток в плену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"У тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств", - сообщила советник главы Минветеранов Татьяна Тимошенко.

Также отмечается, что освобожденные нуждаются в юридических консультациях и помощи, в частности по вопросам возобновления их документов.