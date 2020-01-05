Вывод войск с Ирака США не планируют

Ранее 6 января американский чиновник подтвердил подлинность письма из Министерства обороны США в министерство обороны Ирака, в котором говорится о передвижении войск в регионе.

Председатель Объединенного комитета начальников генералов Пентагона Марк Милли назвал письмо, в котором говорилось о выводе американских войск из Ирака "ошибкой", и что оно было плохо сформулировано, неверно предполагая, что США выводят войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Стремясь прояснить путаницу по поводу письма, Милли сказал журналистам: