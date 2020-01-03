Меры против фейковых видео ужесточил Facebook

Сообщается, что Facebook будет удалять посты с видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами.

Социальная сеть Facebook ужесточила меры против распространения фейковых видео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог руководства компании.

"Хотя такие видео пока еще довольно редки в интернете, они представляют значительную опасность для нашей отрасли и общества, так как их используют все активнее", - отметила вице-президент Facebook Inc. Моника Бикерт.