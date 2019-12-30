В рейтинге паспортов опустилась Украина

Сообщается, что украинский паспорт переместился с 41 на 43 место, при этом граждане Украины по-прежнему могут без виз посещать 123 страны. За минувший год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией, однако потеряла упрощенные поездки в Бенин и Джибути.

Украина по итогам 2019 года опустилась на две позиции и заняла 43 место в рейтинге заграничных паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный Индекс паспортов компании Henley & Partners.

Отметим, Украина остается лидером в данном рейтинге среди бывших стран СССР, которые не входят в Европейский союз.