ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружений, штаб ООС отрицает

Сообщается, что в отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда миссии ОБСЕ предоставила информацию о нарушении украинской стороной Минских соглашений об отводе вооружений.

В частности, зафиксировано присутствие на линии разграничение зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня отмечает, что размещение указанной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружений.