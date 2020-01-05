Армию США и Пентагон Иран объявил "террористическими организациями"

Сообщается, что в список "террористов" попали все представители армии США, а также связанные с Пентагоном компании, причастные к убийству Сулеймани.

До этого Тегеран признавал "террористической организацией" только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

После убийства генерала Касема Сулеймани парламент Ирана принял закон, согласно которому армия США и Пентагон признаны "террористическими организациями". Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По словам спикера Меджлиса Ирана Али Лариджани, в данный список зачислены "все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани".