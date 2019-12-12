Детали разговора Зеленского и Помпео

Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины.

Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - рассказали в ОП.