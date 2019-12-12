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Политика Сегодня, 14:1048
Детали разговора Зеленского и Помпео
Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины.
Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - рассказали в ОП.
Зеленский также выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Помпео, 7dniv, 7dnivinfo  
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