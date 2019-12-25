Российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину - заявили в МВД

Сообщается, что у Митрошиной не было запрета на въезд, границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска.

В ходе проверки не было установлено, посещала ли она Крым.

Российской блогерше Александре Митрошиной, выступление которой вчера пытались сорвать активисты, запретят въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

"После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете в съезда блогерше Митрошиной", - говорится в сообщении.