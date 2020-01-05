Ликвидацию Сулеймани Помпео назвал "правильным решением"

В частности, на пресс-конференции Помпео выступил в защиту ликвидации Сулеймани и назвал ее "правильным решением".
Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.
Государственный секретарь США Майк Помпео считает ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани "правильным решением". Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.
"Кто-нибудь верит, что Сулеймани находился там с миссией по установлению мира? Мы знаем, что это неправда", - отметил он и добавил, что заявления официальных лиц Ирана являются ничем иным, как пропагандой.