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Политика Сегодня, 19:0954
Ликвидацию Сулеймани Помпео назвал "правильным решением"
В частности, на пресс-конференции Помпео выступил в защиту ликвидации Сулеймани и назвал ее "правильным решением".
Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.
Государственный секретарь США Майк Помпео считает ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани "правильным решением". Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.
"Кто-нибудь верит, что Сулеймани находился там с миссией по установлению мира? Мы знаем, что это неправда", - отметил он и добавил, что заявления официальных лиц Ирана являются ничем иным, как пропагандой.
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Теги: news, новости, Украина, Убийство, Помпео, 7dniv, 7dnivinfo  
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