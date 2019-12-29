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Политика Сегодня, 19:1646
Стали известны имена 44 переданных ОРДЛО
Стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в публикации проекта "Слідство.Iнфо".
Подрыв полковника СБУ Хараберюша
Сообщается, что украинская сторона передала на обмен пленными фигурантов дела о подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша - Эдуарда Бондаренко и Сергея Пастухова. Перед обменом им объявили приговор по 12 лет тюрьмы и отпустили под личное обязательство до вступления приговора в силу.
Обвиняемые в подготовке теракта в Мариуполе
Для участия в обмене пленными отпустили двух фигурантов подготовки терактов в Мариуполе Рустама Аббасова и Сергея Петрикова. Их освободили без приговора по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки.
Теракт в харьковском клубе и взрывы на железной дороге
В список была внесена харьковская террористка Марина Ковтун, которая в 2014 году организовала взрыв в рок-клубе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек. Ее в октябре приговорили к 11 годам тюрьмы, а 25 декабря ее забрали из СИЗО.
Также был освобожден обвиняемый в совершении трех взрывов на железнодорожных путях под Харьковом Вячеслав Чумак. В отношении него нет приговора в открытом реестре судебных решений.
Другие харьковские террористы
На обмен пленными после приговора к пожизненному заключению отправились подрывники харьковского "Марша Достоинства" Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий. Тогда в результате взрыва погибли четыре человека.
Еще один участник обмена - участник харьковского антимайдана Игорь Джадан, который был обвинен в террористическом акте и посягательстве на территориальную целостность Украины. Кроме того, в список попали "харьковские партизаны" Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко, которых признали виновными в семи терактах, в том числе обстреле военкоматов и организации взрывов.
На обмен направили еще ряд подрывников
Для участия в декабрьском обмене был освобожден обвиненный в подрыве моста на железной дороге в Одесской области Константин Калашников.
Также отпустили исполнителей серии терактов на территории Одесской и Николаевской областей - Владислава Долгошея, Руслана Долгошея, Николая Казанского, Олега Мазура и Николая Селятенко.
Осужденный за подрыв моста в Запорожской области Николай Дубина тоже отправился на обмен.
Кроме того, обменяны четверо обвиняемых в серии терактов в Одессе - Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Пидмазко. По данным СМИ, они были причастны к 14 взрывам и планировании еще одного.
В ОРДЛО были переданы организатор взрыва у здания СБУ в Одессе Владимир Грубник, причастный к подрыву автомобиля в центре Одессы Мирослав Мельник и Николай Рубан, который взорвал на блокпосту в Станице Луганской устройство, замаскированное под банку с медом.
Еще 17 иностранных граждан
Украина отпустила российского полковника Валерия Гратова, задержанного при попытке попасть в Приднестровье, соратницу Игоря Безлера Ларису Чубарову, киллера Александра Дакара, обвиненного в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева.
Также освобождены российские наемники Руслан Гаджиев, Сергей Петров, Василий Кусакин, Николай Покусаев, Евгений Шаталов, Олег Даронин и Шамиль Мулиев, шпион Владислав Макаров.
Фигурант дела "оболонских террористов" Максим Сливко и обвиняемый в убийстве в Мариуполе Анатолий Бусыгин тоже были переданы в ОРДЛО, как и белорусский наемник Дмитрий Новиков и его соотечественник Олег Ткачук, участник событий 2 мая в Одессе.
Также был освобожден бразильский наемник Рафаэль Лусваргхи.
Напомним, последний обмен пленными прошел 29 декабря, в ходе него были освобождены 76 украинцев.
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Теги: news, новости, Украина, Обмен, пленные, 7dniv, 7dnivinfo  
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