Манипуляции в отчетах ОБСЕ связаны с увеличением россиян в составе СММ

Указано, что в отчетах СММ ОБСЕ указали как нарушение наличие на подконтрольной территории Украины в десятках километров от линии соприкосновения зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

Международное сообщество InformNapalm предполагает, что информация Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о нарушении договоренностей отвода вооружения украинскими военными связана с ростом числа граждан России в составе наблюдателей. Об этом сказано в заявлении организации.

"В СЦКК в свою очередь подчеркнули, что согласно минских договоренностей... об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет. Также в СЦКК подчеркнули, что освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми должны руководствоваться представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера. Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm предполагают, что манипуляция в отчетах связана с ростом числа граждан РФ в составе наблюдателей", - подчеркивается в сообщении.

Сообщество информирует, что по состоянию на август 2019 года среди наблюдателей было 35 граждан РФ и ни одного украинца, а в отчете СММ ОБСЕ о составе миссии по состоянию на декабрь 2019-го указан уже 41 гражданин РФ.

"В состав миссии также входят граждане других стран, лояльных к РФ", - добавили в сообществе.

В частности, от Беларуси в составе СММ ОБСЕ на Донбассе по состоянию на декабрь 2019 года - 5 наблюдателей, от Армении - 2, 23 от Кыргызстана и 15 от Сербии.

"Если подвести итог, то вместе с россиянами 86 наблюдателей могут работать в интересах РФ, что открывает значительный простор для манипуляций и искажения информации. При этом среди наблюдателей нет ни одного гражданина Украины", - отмечают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.