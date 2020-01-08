На авиакатастрофу в Иране отреагировал Зеленский

В частности, Зеленский отметил, что украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране. Соответствующее сообщение размещено на Facebook-странице президента.
"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли... Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - отметил президент.