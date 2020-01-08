На авиакатастрофу в Иране отреагировал Зеленский

В частности, Зеленский отметил, что украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране. Соответствующее сообщение размещено на Facebook-странице президента.