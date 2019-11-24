Версию о ракете опроверг Иран и назвал причину авиакатастрофы МАУ

По его словам, причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке.

Причиной катастрофы украинского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, передает местный сайт ion.ir.

"Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара", - заявил Бихи.

Он также опроверг информацию о том, что самолет могли сбить ракетой.

"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - подчеркнул он.