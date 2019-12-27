Открыть дело из-за авиакатастрофы Зеленский поручил Рябошапке

Зеленский заявил, что будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

Президент Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом он написал на Telegram-канале.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны обработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - написал он.

Напомним, в СНБО сообщили, что на борту самолета, который разбился в Иране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины.