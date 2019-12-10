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Политика Сегодня, 13:0546
Полеты в Иран запретила Украина
"Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено", - отметил Гончарук.
До выяснения причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, до выяснения причин трагедии принято решение прекратить работу украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.
Он также подчеркнул, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.
"Мы сообщили, что украинские специалисты будут участниками этих процессов… Мы уже провели необходимую подготовительную работу. Наши специалисты на низком старте: готовы отправиться в Иран для того, чтобы транспортировать родных и близких. Для того, чтобы вывезти оттуда тела наших граждан и для того, чтобы доставить туда наших экспертов", - добавил премьер.
Он также уточнил, что большинство пассажиров были иранцами. Также на борту находились граждане Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. Окончательные списки еще уточняются. Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.
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Теги: news, новости, Украина, Гончарук, Иран, 7dniv, 7dnivinfo  
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