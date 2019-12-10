Полеты в Иран запретила Украина

"Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено", - отметил Гончарук.

До выяснения причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до выяснения причин трагедии принято решение прекратить работу украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.

Он также подчеркнул, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

"Мы сообщили, что украинские специалисты будут участниками этих процессов… Мы уже провели необходимую подготовительную работу. Наши специалисты на низком старте: готовы отправиться в Иран для того, чтобы транспортировать родных и близких. Для того, чтобы вывезти оттуда тела наших граждан и для того, чтобы доставить туда наших экспертов", - добавил премьер.