На рейс не сели два человека - крушение самолета в Иране

По словам Данилова, на рейс PS752 украинской авиакомпании МАУ зарегистрировались 169 человек, но в момент крушения в самолете находились 167 пассажиров.

Два человека не сели на рейс из Тегарана в Киев, который потерпел крушение в Иране утром 8 января. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"На рейс зарегистрировались 169 человек, на самолете было 167 пассажиров, два человека не сели на рейс, кто именно - неизвестно", - заявил он.

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что список пассажиров, которые находились на борту украинского самолета, будут обнародованы в ближайшее время.