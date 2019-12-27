Родным погибших в авиакатастрофе в Иране соболезнуют послы G7

"Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса Международных авиалиний Украины, которая произошла у Тегерана сегодня утром", - говорится в сообщении.

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили соболезнования родным и близким друзьям всех погибших в катастрофе в Иране самолета авиакомпании МАУ. Об этом говорится в сообщении группы поддержки послов стран G7 в Twitter.

Напомним, ранее Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии написал в Twitter, что сочувствует семьям погибших в результате авиакатастрофы.

Также президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за катастрофы самолета.