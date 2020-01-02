Официально запустили "Турецкий поток" в Турции

Как сообщается, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Представители четырех стран повернули символический вентиль на торжественной церемонии в Стамбуле.