Официально запустили "Турецкий поток" в Турции

Как сообщается, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".
Представители четырех стран повернули символический вентиль на торжественной церемонии в Стамбуле.
По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, "Турецкий поток" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит транзитные риски.