Угрозу "опустошительной тотальной войны" видят в Ираке

Премьер-министр Ирака отметил, что его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета и призывает все стороны конфликта придерживаться международных соглашений.

Глава правительства Ирака Адиля Абдул-Махди видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны". Об этом сообщает агентство Al Arabiya.

Комментируя ситуацию в Иране, Абуд-Махди отметил, что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.

По данным CNN, удары по американским объектам в иракских провинциях Анбар и Эрбиль были нанесены около 2:00 ночи по местному времени. Абдул-Махди сообщили, что удары будут вот-вот нанесены или уже наносятся, однако конкретные цели Тегеран не раскрыл.

Отметим, утром 8 января украинский самолет Boeing 737, который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, разбился возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли. Была версия, что самолет могли сбить.