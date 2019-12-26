В связи с авиакатастрофой в Иране США готовы помочь Украине

Кроме того, Помпео выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США готовы предложить свою помощь Украине в связи с крушением самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Государственный департамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины". Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине все возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.