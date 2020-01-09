Сейчас отрабатывается несколько версий падения самолета в Иране

Отмечается, что отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. На рабочем совещании под председательством президента отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Иран выразил готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

"Проводится работа с родственниками украинцев, которые погибли в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты", - говорится в сообщении.

Также, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

Зеленский 9 января проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

"В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт из 45 украинскими специалистами разных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф", - отметили в ОПУ.

Напомним, арезидент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране.