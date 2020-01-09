 

Участие Украины в расследовании авиакатастрофы в Иране разъяснило МВД

Политика Сегодня, 10:2160
Участие Украины в расследовании авиакатастрофы в Иране разъяснило МВД
Также в расследовании могут принимать участие эксперты компании Boeing.
Украинские правоохранители, по согласованию с иранской стороной, могут принимать участие в расследовании причины катастрофы лайнера Boeing-737, поскольку самолет буа зарегистрирован в Украине. Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Кабмина.
"Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна", - отметил Шевченко.
Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.
"Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решения Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины", - сообщил Шевченко.
По его словам, уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за границей, на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине
"Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли, для того, чтобы собрать у родственников погибших ДНК-материал для идентификации погибших. Потом они легально могут быть приобщены к международному следствия", - отметил представитель МВД.
Если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета, они будут проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета.
"На территории Ирана украинские следователи Нацполіції и эксперты могут быть привлечены к процессуальным действиям с целью получения вещественных доказательств с возможным последующим их исследованием на территории Украины. Кроме того, они могут выполнять консультативную миссию по осмотру места трагедии, организации проведения лабораторных исследований, обмен генетической информацией (относительно близких родственников погибших) для дальнейшей идентификации", - пояснил Шевченко.
К правительственной группы вошли следователи Нацполіції и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Иран, Авиакатастрофа, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
Сегодня, 10:15
Сейчас отрабатывается несколько версий падения самолета в Иране
Сейчас отрабатывается несколько версий падения самолета в Иране
Сегодня, 10:13
К украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране обратился Зеленский
К украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране обратился Зеленский
Сегодня, 10:11
В Иран сегодня вылетят украинские специалисты для расследования
В Иран сегодня вылетят украинские специалисты для расследования
Вчера, 17:22
Расследование авиакатастрофы в Иране начал офис генпрокурора
Расследование авиакатастрофы в Иране начал офис генпрокурора
Вчера, 13:03

Последние новости

14:08
Политика
Основные нормы нового Трудового кодекса назвало Минэкономики
14:06
События
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
13:53
Экономика
Экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши
13:08
Экономика
Транзит газа через Украину резко сократил "Газпром"
12:55
Политика
О потере части данных из черных ящиков самолета МАУ заявил Иран
10:24
Политика
В многомиллионной растрате подозревают Экс-замглаву МЧС
10:21
Политика
Участие Украины в расследовании авиакатастрофы в Иране разъяснило МВД
10:15
События
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
10:13
Политика
Сейчас отрабатывается несколько версий падения самолета в Иране
10:11
Политика
К украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране обратился Зеленский
10:09
События
Отчет о причинах авиакатастрофы МАУ опубликовал Иран
10:06
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (09.01.20)
09:14
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 9 Января
Вчера, 2020-01-08
21:19
Политика
В связи с авиакатастрофой в Иране США готовы помочь Украине
21:17
События
Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами
21:16
Экономика
Психологическую отметку пробил курс доллара на межбанке
17:50
Политика
Угрозу "опустошительной тотальной войны" видят в Ираке
17:49
Экономика
После резкого падения курс доллара перешел к росту
17:33
События
Почти 30 несовершеннолетних погибли в авиакатастрофе в Иране
17:29
Политика
Официально запустили "Турецкий поток" в Турции

Новости ТОП-7

Не выходить из дома из-за лесных пожаров призывают жителей столицы Австралии322
Число животных погибших в пожарах Австралии превысило миллиард184
Украинский самолет в Иране могли случайно сбить164
Армию США и Пентагон Иран объявил "террористическими организациями"144
О состоянии освобожденных из плена после пыток рассказали в Минветеранов130
В Австралии число жертв лесных пожаров снова увеличилось129
Какие сегодня праздники, события - 7 Января122

Досуг

Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19214
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17183
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18223
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51279
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261730
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11427

События

В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
Алексей Данилов назвал четыре версии авиакатастрофы в Иране
Сегодня, 14:0646
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины
Сегодня, 10:1569
Отчет о причинах авиакатастрофы МАУ опубликовал Иран
Отчет о причинах авиакатастрофы МАУ опубликовал Иран
Траектория полета якобы говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета
Сегодня, 10:0958
Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами
Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами
Сразу после вылета самолета связь с командно-диспетчерским пунктом оборвалась
Вчера, 21:17114
Почти 30 несовершеннолетних погибли в авиакатастрофе в Иране
Почти 30 несовершеннолетних погибли в авиакатастрофе в Иране
В результате авиакатастрофе в Иране погибли 176 человек
Вчера, 17:3384
В Иран сегодня вылетят украинские специалисты для расследования
В Иран сегодня вылетят украинские специалисты для расследования
Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран
Вчера, 17:2292
7 Днів