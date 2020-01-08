К расследованию авиакатастрофы МАУ присоединится Британия

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Великобритании во время катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Великобритания присоединится к расследованию авиакатастрофы украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране. Об этом говорили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора, передает пресс-служба Офиса президента.

"Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - сказал президент Украины.

Также Зеленский подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

Кроме того, президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. В свою очередь Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты будут привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.