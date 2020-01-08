США и Украину к расследованию катастрофы МАУ официально пригласил Иран

По его словам, иранское следствие в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции предложило всем странам направить свои команды специалистов для участия в расследовании.

Данный документ предусматривает, что в расследовании авиакатастрофы могут участвовать государство, на территории которого произошел инцидент, страна-оператор самолета, страна производителя и др.

Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства.

Абедзаде уточнил, что после авиакатастрофы официальные уведомления были направлены Украине и США, как стране, где находится штаб-квартира Boeing. Кроме того, уведомления были направлены Швеции и Канаде.