Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране заявил Трамп

"У меня есть свои подозрения… у других тоже есть такие подозрения. Кто-то мог ошибиться с другой стороны… Он летел в довольно трудном регионе.

Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это даже нужно рассматривать", - сказал глава государства.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета в Иране. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает CNN.