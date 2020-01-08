Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране заявил Трамп

"У меня есть свои подозрения… у других тоже есть такие подозрения. Кто-то мог ошибиться с другой стороны… Он летел в довольно трудном регионе.
Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это даже нужно рассматривать", - сказал глава государства.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета в Иране. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает CNN.
Напомним, Newsweek со ссылкой на свои источники сообщало, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.