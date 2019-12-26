Украинским экспертам доступ ко всем данным расследования авиакатастрофы предоставит Иран

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Также он отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом говорили президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора, передает пресс-служба президента Украины.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.