Тепловой след двух ракет на пути к украинскому самолету зафиксировал Спутник США

В частности, разведка США убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета, и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили самолет.
Разведывательный спутник США перед крушением украинского самолета зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.
Напомним, ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на источники среди чиновников, сообщил, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могла произойти из-за попадания двух ракет "Тор", которые изготавливаются Россией. По словам неназванного чиновника, знакомого с данными разведки, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа "Тор", изготовленными в России.