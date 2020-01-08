Тепловой след двух ракет на пути к украинскому самолету зафиксировал Спутник США

В частности, разведка США убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета, и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили самолет.

Разведывательный спутник США перед крушением украинского самолета зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.