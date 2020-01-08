Сроки расследования авиакатастрофы МАУ назвал Иран

По его словам, расследование авиакатастрофы в Иране может занять до двух лет. Он также отметил, что расшифровка черных ящиков продлится один-два месяца, и Тегеран предпочел бы самостоятельно проводить расшифровку.

Расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет. Об этом заявил официальный представитель властей Ирана, передает Reuters.