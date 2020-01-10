О совместной расшифровке черных ящиков договорились Иран и Украина

Сообщается, что стороны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев.

Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана.

В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке черных ящиков. Об этом сообщает Bloomberg.