Выплатить компенсации за активы в Крыму обязал РФ суд Швейцарии

Сообщается, что накануне были опубликованы соответствующие решения, в которых Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российской стороны.

В одной из них Москва утверждала, что суд Женевы не подходит для вынесения решения.

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража Женевы о выплате более 82 млн долларов 12 украинским компаниям за захват активов в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.