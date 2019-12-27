Выплатить компенсации за активы в Крыму обязал РФ суд Швейцарии

Сообщается, что накануне были опубликованы соответствующие решения, в которых Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российской стороны.
В одной из них Москва утверждала, что суд Женевы не подходит для вынесения решения.
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража Женевы о выплате более 82 млн долларов 12 украинским компаниям за захват активов в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.
Также российская сторона пыталась оспорить аргументы украинских фирм, которые ссылались на межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Согласно этому документу Москва не должна была конфисковать инвестиции, вложенные инвесторами из Украины.