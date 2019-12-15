Подпись под решением Объединительного собора 2018 отозвал Филарет

Сообщается, что Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года.

Также он направил письмо министру культуры Украины Владимиру Бородянскому, в котором объясняет отзыв подписи отказом чиновников зарегистрировать постановление УПЦ Киевского патриархата, которым "отменили" решение Объединительного собора.

Почетный патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины (ПЦУ) и ликвидация УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Учитывая вышеизложенное, и продолжение практики ссылок государственного органа на постановление так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года, сообщаю об отзыве своей подписи под ним", - отметил Филарет.

Он также заявил, что просит считать недействительной подпись под постановлением Собора от 15 декабря 2018 года.