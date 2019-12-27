 

Новые иски против России в суд Гааги подает "Нафтогаз"

Политика Сегодня, 15:4750
Новые иски против России в суд Гааги подает "Нафтогаз"
По его словам, компания намерена обязать Россию выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват активов в аннексированном Крыму.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко LIGA.net.
"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов", - отметил Витренко.
Он также добавил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.
Напомним, ранее сообщалось, что мировое соглашение между Украиной и российским "Газпромом" не предусматривает возврат конфискованных в Украине активов по решению Антимонопольного комитета.
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Теги: news, новости, Украина, Нафтогаз, Россия, суд, Гааг, 7dniv, 7dnivinfo  
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