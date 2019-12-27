Новые иски против России в суд Гааги подает "Нафтогаз"

По его словам, компания намерена обязать Россию выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват активов в аннексированном Крыму.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко LIGA.net.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов", - отметил Витренко.

Он также добавил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.